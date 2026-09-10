No la quitan ni con guardia: Ivonne Montero quedó ENCANTADA con el Spa de La Granja VIP Segunda Temporada (VIDEO)
Ivonne Montero no quiso dejar el spa de La Granja VIP Segunda Temporada mientras sus compañeros abandonaban el lugar
Los granjeros disfrutaron de una jornada de spa al aire libre este jueves 10 de septiembre. Allí disfrutaron de masajes, rutina de skincare y charlas profundas. Sin embargo, quien no quiso abandonar el sitio de ninguna manera fue Ivonne Montero. La actriz se vio fascinada con la dinámica y, mientras sus compañeros regresaban a la casa principal, ella se mantuvo en el spa.