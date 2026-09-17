“Ser peón es un castigo”: La inconformidad de los peones podría convertirse en su próxima estrategia

Julio Camejo, Ivonne Montero, ‘El Mono’ Osuna y Kunno aprovecharon una conversación para hablar de lo que podría ocurrir la próxima semana en La Granja VIP. Los peones comenzaron a analizar a quiénes podrían mandar a realizar este trabajo, mientras expresaban su molestia por la diferencia de condiciones frente a los granjeros: en la plática salieron los nombres de María Kunna y Carlos Trejo.

Durante la charla señalaron que ellos cargan con las labores más pesadas, mientras algunos granjeros tienen más tiempo para descansar, comen mejor y duermen más. Incluso calificaron ser peón como “un castigo”. Entre quejas y planes, el grupo dejó claro que ya está pensando en nombres y preparando su siguiente movimiento dentro de la competencia.