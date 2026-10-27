4 plantillas de stickers de Minecraft para imprimir y decorar tu laptop con tu videojuego favorito

Minecraft es un videojuego que se destaca por tener un diseño de pixel art, en el que vemos un mundo tridimensional realizado por bloques, el cual debes explorar el mundo para obtener herramientas y poder sobrevivir a las criaturas del exterior.

Para que puedas decorar tu laptop, te vamos a compartir 4 plantillas de stickers del famoso juego con diversos diseños, alternativas para imprimir desde casa.

4 plantillas de stickers de Minecraft para imprimir

Antes de pegar definitivamente los stickers, se recomienda que primero consideres los tamaños y hagas un pequeño boceto de lo que quieres pegar, también una vez que imprimas puedes colocar las figuras encima de tu compu para que puedas visualizar el diseño que quieres lograr:

Minecraft: Espacio para añadir nombre

Si quieres que tu laptop tenga un aspecto más personalizado, algunas plantillas se destacan por tener a tus personajes de Minecraft favoritos y un espacio en blanco para que coloques algunos de tus datos, logrando que tu aparato tecnológico no se pierda o se confunda con el de alguien más.

Minecraft: Rostros de los personajes

Dentro de las plantillas de stickers que podemos encontrar, se destaca una en la que vemos solamente los rostros de varios personajes, una gran opción para obtener un estilo diferente y que genuinamente los fanáticos podrán identificar al instante. Solamente debes imprimir y recortar, ya sea que cortes los rostros por individual o como prefieras.

Minecraft: Pixel art animado

Otras de las opciones que puedes encontrar, se destaca por ser plantillas de stickers que tienen varios elementos del videojuego pero con un aspecto más animado, manteniendo tonos más coloridos. Ideal para poder complementar la decoración que quieras darle a tu laptop. Un estilo que puedes ver en elementos del videojuego o de algunos de los personajes.

Minecraft: Personajes completos

Otro estilo que puedes encontrar en Pinterest, se destaca por mostrar a los personajes de cuerpo completo, una gran alternativa, ya que podrás encontrar a varios de los personajes, solamente encuentra a tus favoritos para que puedas armar una plantilla con tus elementos preferidos de Minecraft para imprimir.