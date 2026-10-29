Julio ya tuvo su primera sorpresa de cumpleaños en La Granja VIP, pero el equipo de Manelyk no participó (VIDEO)
Los Granjeros se organizaron para que Julio tuviera un día especial, aunque casi de inmediato se dio cuenta de que no todos sus compañeros estuvieron presentes.
Aunque todavía no sabe si se le cumplirá el sueño de reencontrarse con sus hijos gracias a la compra que hizo como Capataz, Julio Camejo se despertó con buen ánimo para festejar su cumpleaños número 49 en La Granja VIP. Lo que no se esperaba, es que los “Disfuncionales” le cantarían las mañanitas, momento que lo emocionó mucho y festejó. Lo que sí notó, fue que ni Manelyk, ni Kunno ni el “Mono” Osuna participaron. Por el contrario, le agradeció a Bebeshita por donarle el pastel.