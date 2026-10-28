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La Granja VIP 24/7
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“Por eso nunca nos han regañado": Manelyk y Kunno revelan la verdad detrás de su buena racha en La Granja VIP (VIDEO)

Con todo y que han pasado varias semanas en el Granero, para Mane y Kunno la experiencia de La Granja VIP les está ayudando a mostrar su versatilidad.

Con todo y la decepción cuando Azalia Ojeda fue eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada, Manelyk y Kunno consideran que están haciendo un buen trabajo. Y es que desde su perspectiva, el equipo de “La Resistencia” siempre se ha mostrado dispuesto a cumplir con cualquier tarea que les toque y esta “actitud camaleónica” les sería de mucha ayuda para no recibir regaños ni llamadas de atención como sí ha pasado con otros de sus compañeros.

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La Granja VIP 24/7 Manelyk González Kunno

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