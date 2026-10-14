Kevyn “Bicolor” Contreras recibe el Huevo Dorado y tiene un fuerte poder en La Granja VIP que debe usar estratégicamente

Kevyn “Bicolor” Contreras es sorprendido al tener el Huevo Dorado, en el que tuvo que sacar a uno de los nominados en La Asamblea de La Granja VIP para meter a otro Granjero, con la ayuda de Rafa Mercadante, metió a Julio Camejo a la Tabla de Nominados para sacar a Ivonne Montero.