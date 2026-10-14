Kevyn “Bicolor” Contreras recibe el Huevo Dorado y tiene un fuerte poder en La Granja VIP que debe usar estratégicamente
¡Un PODER que todos quieres! Kevyn “Bicolor” Contreras es sorprendido al recibir el Huevo Dorado, con un poder que debe usar estratégicamente en La Granja VIP
Kevyn “Bicolor” Contreras es sorprendido al tener el Huevo Dorado, en el que tuvo que sacar a uno de los nominados en La Asamblea de La Granja VIP para meter a otro Granjero, con la ayuda de Rafa Mercadante, metió a Julio Camejo a la Tabla de Nominados para sacar a Ivonne Montero.