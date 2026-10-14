¡Pleito entre Críticos! Se hacen de GRITOS entre Ferka y Alfredo Adame en La Granja VIP; fuertes comentarios
El pleito en La Granja VIP se va al foro entre Ferka y Alfredo Adame al hablar sobre pleitos con mujeres, dejando una postura clara entre Granjeros
Alfredo Adame detalla la mala actitud de Mario “Mono” Osuna al usar rudeza inecesaria ante Niurka Marcos, pero ante los comentarios Ferka no se queda callada al mencionar que anteriormente ha sido grosero con otras mujeres, causando su enojo inmediatamente, al final la llamó “ignorante y mentirosa” en La Granja VIP