Manelyk llama MACETA a Ivonne Montero en la nominación de La Asamblea de La Granja VIP; dejo a todos sin palabras en el reality
Manelyk en La Asamblea en La Granja VIP nomina a Ivonne Montero y le dice que es una maceta, detallando que ella es la menos importante de su equipo
¡Manelyk siempre sorprende a todos! En La Asamblea de La Granja VIP se encarga de nominar a Ivonne Montero, detallando que es una maceta ya que para su equipo no es importante, recordándole que tiene alianzas con personas que la han menospreciado, ante eso Ivonne decide no contestar al respecto.