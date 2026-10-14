¡Nadie me dice qué HACER! Natalia Alcocer enfrenta a Mario “Mono” Osuna al decirle que sintió que tuvo una actitud muy AGRESIVA en La Granja VIP
¡Otro punto para Mario “Mono” Osuna! Granjero la nombra como “migajera” a Natalia Alcocer al nominarlo en La Granja VIP; esto se dijeron en La Asamblea
Natalia Alcocer nomina a Mario “Mono” Osuna, quien crítico su forma agresiva de hablar con Niurka Marcos, causando su impacto en La Asamblea, pero el Granjero la describió por ser migajera y convenenciera ante su amistad con la Granjera, en especial cuando ambas llegaron a ser enemigas en La Granja VIP