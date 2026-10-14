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Kunno se va con TODO a Julio Camejo en La Granja VIP; una ALIANZA fuerte se destruye en segundos

¡Se armó el ZAFARRANCHO! Kunno y Julio Camejo protagonizan pleito durante La Asamblea de La Granja VIP; esto fue lo que se dijeron en la nominación

Julio Camejo es tachado de mitomano y lunatico, en especial cuando intento decirle a Kunno que es un agresor durante La Asamblea de La Granja VIP, destruyendo la alianza que en algún momento hubo entre ambos Granjeros. Se generó un autentico caos entre ambos.

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