Kunno se va con TODO a Julio Camejo en La Granja VIP; una ALIANZA fuerte se destruye en segundos
¡Se armó el ZAFARRANCHO! Kunno y Julio Camejo protagonizan pleito durante La Asamblea de La Granja VIP; esto fue lo que se dijeron en la nominación
Julio Camejo es tachado de mitomano y lunatico, en especial cuando intento decirle a Kunno que es un agresor durante La Asamblea de La Granja VIP, destruyendo la alianza que en algún momento hubo entre ambos Granjeros. Se generó un autentico caos entre ambos.