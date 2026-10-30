¿Niurka Marcos también es cantante? Las canciones que lanzó la participante de La Granja VIP

Niurka Marcos recordó su faceta como cantante durante una conversación con Kevyn Bicolor en La Granja VIP. Al hablar sobre su trayectoria, la participante sostuvo que siempre ha sabido interpretar las tendencias y mencionó una de sus incursiones en la música, con una canción que, según contó, le generó ingresos durante mucho tiempo. El tema es “La Emperadora”.

Niurka Marcos como cantante: ¿cuándo lanzó La Emperadora?

Uno de los proyectos documentados de su carrera musical es La Emperadora, una producción de diez canciones y aproximadamente 38 minutos de duración. La grabación aparece registrada con el año 2007 y reúne títulos como “Mi verdad”, “Ni loca” y “Bailando y cantando”, además de la pieza que da nombre al material.

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En los créditos del disco, Claudio Yarto figura como productor, arreglista y compositor de varias canciones. Marcos también está acreditada en la producción y las voces. AllMusic clasifica el trabajo dentro del pop latino y la música latina para bailar.

¿Qué canciones incluye el disco La Emperadora de Niurka Marcos?

El álbum contiene los siguientes diez temas, de acuerdo con su listado de distribución musical:



La Emperadora

México vive (Soy mexicana de corazón)

Mi verdad

Yo no me voy a callar

No te quiere

Bailando y cantando

Ni loca

De parte de quién

Vida vida

Ámame toda la noche

¿Qué otras canciones lanzó Niurka Marcos?

Su catálogo también incluye un álbum titulado Niurka Marcos, identificado con el año 2021 y compuesto por 15 canciones. Allí aparecen “Mi negro”, “Amor de amores”, “El baile del nidito”, “Dígalo en el aire”, “Qué dulce soy” y “Se busca un hombre”, entre otras grabaciones.

Completan ese listado “¿Yo? Eh!!”, “Baile con Niurka Marcos”, “Fíjate que no”, “La historia su final (Huellas)”, “Siempre te amaré”, “Quédate con mi amor”, “Me voy”, “Cómo se antoja” y “Lo prohibido”. A estos registros se suma “Pitbull”, presentado como sencillo de 2024.

La música ha sido solo una de las facetas de Niurka Marcos, quien también ha desarrollado una trayectoria como actriz, bailarina y vedette

