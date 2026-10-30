Los granjeros hablan sobre los nominados de La Granja VIP: ¿qué se dijeron?

La posibilidad de que uno de los nominados de La Granja VIP abandone la competencia llevó a sus compañeros a hablar sobre cómo ha sido convivir con ellos. Al inicio del 30 de octubre, antes de La Traición, Rafael Mercadante, Natalia Alcocer, Niurka Marcos, Kevyn “Bicolor” Contreras y Pablo Montero integran la tabla de nominados. Durante la conversación, los granjeros explicaron qué ha cambiado en la manera de conocerse desde el inicio del programa y qué valoran de quienes podrían salir.

¿Qué dijeron Kunno y Fernando Lozada a los nominados de La Granja VIP?

Kunno comenzó por explicar que reconocer los buenos momentos no le parecía un acto de hipocresía, pues consideró que estos también existen entre quienes han tenido desacuerdos. A Pablo Montero le reconoció el trabajo que realizaron como Peones y recordó las risas del comienzo.

Al dirigirse a Kevyn “Bicolor” Contreras, señaló que todavía tiene mucho por mostrar y le dio un consejo sobre el autosabotaje, un comportamiento con el que dijo identificarse: “Créeme que eres increíble cuando todos te queremos”. También destacó que continúa haciendo reír a sus compañeros.

Bebeshita da mensaje a Pablo Montero y Natalia Alcocer y aprovecha para lanzar indirecta a Bicolor

Para Rafael Mercadante, a quien describió como su “libro humano”, tuvo palabras de reconocimiento por sus conocimientos. A Niurka Marcos le agradeció las bromas, las conversaciones y los consejos, además de expresarle que su admiración permanece pese a pertenecer a equipos diferentes.

Fernando Lozada también destacó la experiencia y el humor de Rafa. Con Bicolor reconoció que le molestó lo sucedido en el juego del Huevo Dorado, pero aclaró que le tiene estima y ha disfrutado muchos momentos con él. A Natalia Alcocer le habló de su faceta como mamá y expresó que, por lo que ha visto y escuchado de sus hijas, considera que ha hecho un buen trabajo con su familia.

Manelyk González e Ivonne Montero reconocen lo que han compartido

Manelyk González optó por un mensaje para todos. Explicó que ha tenido buenos y malos momentos con cada uno, pero que prefiere conservar los recuerdos positivos de quien tenga que salir. “Para mí ninguno es ya débil. Todos somos súper fuertes”, afirmó. También expresó que se siente orgullosa de lo que han logrado y consideró que la competitividad influye en algunas de sus diferencias.

Por su parte, Ivonne Montero reconoció los conocimientos y el sentido del humor de Mercadante, así como la alegría que trae a La Granja la colaboración musical entre Bicolor y Julio Camejo.

La actriz también destacó la experiencia de Pablo y agradeció los cuidados que Natalia brinda a sus compañeros cuando alguien se siente enfermo.

¿Qué les dijeron Mono Osuna y Bebeshita a sus compañeros?

Mario “Mono” Osuna le expresó su cariño a Rafa y destacó cuánto se divierte con él. Para Niurka tuvo un mensaje que incluyó tanto sus desacuerdos como los momentos de humor que han compartido. “Te agradezco mucho que entiendas el juego y que sepas separar”, señaló. Además, la consideró una participante importante para el proyecto. Al resto de los nominados les deseó suerte y expresó que espera que a quien le corresponda salir le vaya bien en la salud, el trabajo y el amor.

Daniela Alexis, “Bebeshita”, se dirigió a Pablo y Natalia para pedirles que no tomaran de manera personal sus comentarios sobre el "coqueteo" de Montero hacia ella.

También expresó que le gusta ver cómo ambos se están volviendo a conocer. Por último, destacó las aportaciones de sus compañeros al programa: “Todos somos una parte fundamental aquí, todos somos una pieza”.