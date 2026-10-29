Kevyn Contreras confiesa que ya NO soporta a esta persona por EXAGERADA en La Granja VIP: “Por eso le tiro”
Por más que trata de llevarse bien con todos, hay un Granjero que está terminando con la paciencia del “Bicolor” y siente que ya le fastidia lo que hace.
En todo lo que va de la temporada, Kevyn Contreras ha demostrado que disfruta platicar con sus compañeros de La Granja VIP y busca la forma de "llevar la fiesta en paz" con los demás. No obstante, parece que hay ocasiones en las que simplemente se harta y más cuando las personas empiezan a tener actitudes que le parecen desesperantes, algo que ya le está pasando con Fernando Lozada.
Y es que tal como le contó a Bebeshita, desde hace varios días se dio cuenta de que ya le fastidian las reacciones "exageradas" que el Granjero suele tener, pues piensa que para cualquier momento quiere estar aplaudiendo y siempre aparenta que está emocionado.
"Me da pinch* cosa cuando ponen una actividad y luego luego Fer 'ay, qué padre'. O a lo mejor ya estoy siendo muy amargado para esas cosas. Pero sí he notado que para todo (aplaude) y ay no. Ya por eso le tiro carro", dijo el "Bicolor" con un evidente tono de aburrimiento.
¿Por qué Kevyn Contreras y Fernando Lozada se llevaban mal? Esto causó su distanciamiento en La Granja VIP
A pesar de que en las últimas semanas ya han convivido más y hasta comparten instantes divertidos, en realidad Kevyn y Fernando Lozada no tenían la mejor convivencia. Esto porque desde la semana 1 empezaron los problemas con su trabajo como Peón y justamente fue cuando también tuvo conflictos con Pascal Nadaud.
Después, surgió la hermandad de los "Simios", así que el "Bicolor" siguió siendo considerado como un mal elemento y hasta lo mandaron en reiteradas ocasiones al Granero. Ya cuando Pascal fue eliminado de La Granja VIP, Fer tuvo un acercamiento con Kevyn Contreras y fue de los primeros en defenderlo cuando volvieron a tacharlo de irresponsable. A partir de ese momento, su relación mejoró e incluso colaboraron para hacer una canción muy pegajosa.