La inesperada revelación de Kim Shantal sobre su infancia en La Granja VIP: “Me mugroseaban bien feo”

La convivencia en La Granja VIP muchas veces abre espacio para conversaciones inesperadas, donde los granjeros comparten historias que jamás imaginaríamos escuchar. Esta vez, quien sorprendió a sus compañeros fue Kim Shantal, al relatar un episodio poco conocido de su adolescencia que la marcó profundamente y que, al contarlo, generó empatía entre quienes la escuchaban.

¿Qué vivió Kim Shantal en la secundaria?

Todo comenzó de forma casual mientras Kim organizaba su ropa y charlaba con La Bea, Teo y Sergio Mayer Mori. La conversación tomó un giro personal cuando recordaron le preguntaron como era en sus días escolares. Fue entonces cuando Kim compartió que su comportamiento rebelde al terminar la primaria provocó que su madre decidiera cambiarla de una escuela privada a una secundaria pública, donde enfrentó por primera vez un entorno social totalmente distinto.

La adaptación no fue sencilla. Kim confesó que por su forma de vestir, su actitud tímida y su aspecto diferente, varias compañeras comenzaron a hacerle bullying . Relató que le arrojaban comida, la empujaban por las escaleras y la amenazaban con golpearla, como dijo “me mugroseaban bien feo”.

Incluso recibía notas en su pupitre donde le advertían que la esperarían a la salida con no buenas intenciones. Para rematar, era la primera vez que asistía en horario vespertino, por lo que, bajo tales amenazas, literalmente salía corriendo de la escuela al carro de su mamá para evitar el encuentro.

¿Cómo terminó esa etapa en la vida de Kim Shantal?

En medio de ese ambiente hostil, una situación curiosa dio un giro inesperado a su historia. Luego de un partido de fútbol en el que Kim anotó goles, una de las chicas que originalmente querían molestarla se le acercó, para descubrir que no era la “niña fresa” que imaginaban. A partir de ese momento, comenzó una amistad con ella y su hermana gemela, quienes que se volvieron sus mejores amigas de toda la secundaria. Ellas la invitaron a irse de pinta con la chica más ruda del salón que tenía en la mira a Kim, la “chola”, con entusiasmo por haber sido incluida en una actividad con ellas asistió y ahí también desarrolló amistad con esa chica.

Con el paso del tiempo, Kim logró integrarse al grupo, disfrutó del resto de su ciclo escolar e incluso llegó a sentirse feliz de haber pasado por esa experiencia. Hoy, en La Granja VIP, lo recuerda sin resentimiento, pero sí con la firme intención de compartir que todo lo vivido ayudó a construir la persona que es hoy.

No te pierdas estas historias y todo lo que ocurre en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes seguir el contenido 24/7 en Disney+ y en YouTube en el canal oficial de La Granja VIP.