Las chicas ACONSEJAN a Kunno para evitar amores interesados en La Granja VIP: ¿Qué son las constelaciones familiares?

¿Se pueden cambiar los patrones que se repiten en las relaciones amorosas? Esa fue una de las preguntas que surgieron durante una conversación entre Kunno y sus compañeras de La Granja VIP, quienes le recomendaron probar las constelaciones familiares después de escuchar sus experiencias sentimentales. El influencer reconoció que suele involucrarse con hombres a quienes termina apoyando económicamente, una situación sobre la que las granjeras compartieron sus opiniones y experiencias personales.

En “La Delgada Línea” se arman BANDOS por el PLEITO entre Kunno y Julio Camejo dentro de La Granja VIP

La charla comenzó cuando una de las participantes le preguntó si alguna vez había realizado esta práctica. Ante su respuesta negativa, varias compañeras le explicaron en qué consistía y por qué consideraban que podría ayudarlo a comprender sus relaciones anteriores.

"A mí ninguno, o sea, nada más me sacan el dinero y bye. Bueno, no me lo sacan, yo les doy el dinero", reconoció Kunno, quien también comentó que había pasado un año de celibato con la intención de dejar atrás la energía de una expareja.

Una de las granjeras le señaló que, desde su perspectiva, el problema estaba en los comportamientos que él mismo repetía al elegir pareja. Otra participante agregó: "El problema es que terminas con uno y buscas otro con los mismos patrones, entonces te hace exactamente lo mismo".

¿Qué son las constelaciones familiares que le recomendaron a Kunno en La Granja VIP?

Las constelaciones familiares son una práctica alternativa creada por el alemán Bert Hellinger, que busca explorar conflictos personales y relaciones familiares a partir de la representación de los vínculos entre distintas generaciones.

De acuerdo con una publicación de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, esta técnica parte de la idea de que algunas dificultades en las relaciones de pareja, con los hijos o con otras personas podrían estar relacionadas con situaciones familiares de generaciones anteriores

Elizabeth Orozco Vega, coordinadora de la carrera de Psicología del Centro Universitario del Norte de la UdeG, explica que quienes recurren a esta práctica deben identificar primero el conflicto o la situación que desean explorar.

En una constelación familiar grupal, algunas personas representan simbólicamente a integrantes de la familia de quien consulta. Por ejemplo, alguien puede asumir el papel de su madre, padre, pareja o abuelo para recrear determinadas relaciones y observar las dinámicas que surgen durante el ejercicio.

También existen modalidades individuales en las que se utilizan objetos o figuras para representar a los familiares, como ocurrió en una de las experiencias que las granjeras compartieron durante la conversación con Kunno.

Según la especialista consultada por la universidad mexicana, esta práctica puede utilizarse para reflexionar sobre los roles que las personas asumen dentro de su entorno familiar desde la infancia.

Sin embargo, Orozco Vega señala que las constelaciones familiares no son apropiadas para todas las situaciones y que existen otras herramientas de atención psicológica según las necesidades de cada persona. En su opinión, podrían considerarse como una experiencia complementaria para quienes ya llevan un proceso psicoterapéutico, pero no como sustituto de un tratamiento especializado.