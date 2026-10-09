Kunno es sorprendido con la Manzana de la Tentación, un movimiento que podría beneficiar a muchos en La Granja VIP

En la semana de la tentación, Kunno es sorprendido con una manzana verde, Adal Ramones le ofrece 5 mil pesos más a su presupuesto semanal de La Granja VIP, a cambio de que haga todo lo posible para que Kevyn “Bicolor” se le declara a “Bebeshita”, además de un beso apasionado en La Granja VIP.