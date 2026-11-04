¿Presentimiento? Kunno teme que tres de La Resistencia queden nominados en La Granja VIP

Kunno compartió sus temores por lo que podría ocurrir esta semana en La Granja VIP durante una conversación con Mario “Mono” Osuna. “Tengo miedo de esta semana”, expresó antes de revisar las posibles combinaciones que, según sus cálculos, podrían dejar a tres integrantes de La Resistencia en la tabla de nominados.

¿Por qué Kunno teme por La Resistencia en La Granja VIP?

La conversación giró alrededor de las decisiones que todavía podían modificar las nominaciones. Entre los nombres que mencionaron estuvieron Daniela Alexis “Bebeshita”, Julio Camejo y Fernando Lozada. Al repasar quién podría ganar un juego, obtener la posibilidad de salvar a un compañero o incorporar a otro a la tabla, fueron ajustando sus pronósticos.

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El punto de partida ya tenía un antecedente confirmado: Bebeshita recibió El Legado de Pablo Montero durante La Gala del lunes 2 de noviembre y se convirtió en la primera nominada de la novena semana. A partir de esa elección, los siguientes movimientos podían sumar a otros granjeros al riesgo de eliminación.

Sin embargo, lo que Kunno y Osuna discutieron después fueron posibilidades, sujetas a los resultados de las competencias y a las decisiones de sus compañeros. Uno de los escenarios contemplaba que Julio ganara un juego y optara por salvar a Fernando. También consideraron que otro integrante de La Resistencia pudiera terminar nominado como consecuencia de ese movimiento.

La preocupación era que las combinaciones terminaran dejando a varios aliados expuestos durante la misma semana, aunque todavía faltaban resultados para saber si eso ocurriría.

Bebeshita aparece en los cálculos de Kunno y Mono Osuna

La posibilidad de una victoria de Bebeshita también formó parte del análisis. Durante el intercambio plantearon que un triunfo suyo podría cambiar el panorama, pero coincidieron en que no debían cargarla de presión antes de competir. En ese momento se escuchó la propuesta de evitar insistirle en que tenía que ganar y permitirle concentrarse en el juego.

Además, hablaron de otras pruebas pendientes y de cómo la integración de los equipos podía influir en sus oportunidades.

