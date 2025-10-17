La Bea, ¿harta de Manola Díez? Así se quejó con Lola Cortés y con César Doroteo tras una discusión en la cocina

Esta mañana Manola Díez y La Bea discutieron brevemente sobre la distribución de tareas en la cocina; a Manola le pidieron poner platos pero ella quería cocinar. La Bea se molestó con Manola y habló sobre el tema, por separado, con Lola Cortés y con César Doroteo. Les contó que Manola está acusándola de querer sentirse “dueña de la cocina”.