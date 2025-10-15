Manola Díez contra La Bea: estalla pelea ¡por el queso para las quesadillas!
"¡Háganlo ustedes!”, exclamó Manola Díez a sus compañeros Peones mientras preparaban el desayuno e inició una discusión. La Bea no se dejó.
Manola Díez se enojó esta mañana con La Bea y Teo porque, según percibió, la estaban corrigiendo constantemente a la hora de preparar el desayuno. La discusión directamente con La Bea estalló cuando le pidieron no usar tanto queso para las quesadillas de los granjeros. Alfredo Adame ayudó a calmar la situación.
