“No es sincero”: Pimpinela Escarlata revela lo que realmente piensa de “El Mono” Osuna

La convivencia en La Granja VIP sigue cambiando y “El Mono” Osuna parece estar ampliando su círculo más allá de los integrantes de su equipo. Este acercamiento llamó la atención de Kevyn “Bicolor” y Pimpinela Escarlata, quienes comentaron sobre la manera en que el participante se relaciona ahora con los demás. Sin embargo, Pimpinela dejó claro que no termina de confiar en él. Durante la conversación, aseguró que hay que “darle por su lado”, pues considera que Osuna no es sincero. Sus palabras abrieron la puerta a nuevas dudas sobre las intenciones del granjero y si su mayor convivencia con los demás responde a una estrategia.