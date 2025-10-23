inklusion logo Sitio accesible
¡TREGUA en La Granja VIP por el cumpleaños de Lola Cortés! Así la festejaron tras la Asamblea

Los granjeros fumaron la “pipa de la paz” y se reunieron en el comedor para protagonizar un emotivo momento

La Granja VIP 24/7
ESPECIAL/TV AZTECA

La Granja VIP se vistió de manteles largos luego de una intensa Asamblea que terminó con fuertes reclamos sobre todo para Eleazar Gómez: ¡tras la tormenta vino la calma y los granjeros se reunieron para desearle un feliz cumpleaños a Lola Cortés en medio de gritos, abrazos y buenos deseos!

La Granja VIP
Lola Cortés
