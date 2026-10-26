¡Al borde del CAOS! Azalia Ojeda es la MENTE MAESTRA del plan contra Los Disfuncionales en La Granja VIP
¡El plan sigue en MARCHA! Azalia Ojeda habla a detalle del intenso plan que hace La Resistencia en La Granja VIP, poniendo a los Granjeros al límite
Azalia Ojeda regresa para dejar El Legado, revelando que el plan de La Resistencia se está cumpliendo en La Granja VIP, poniendo al limite a Los Disfuncionales al hacer todo tipo de multas y al no generar agua. Los Críticos comparten su punto de vista sobre los hechos.