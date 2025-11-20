¡Conoce el poder del Huevo Dorado que afectó a Kike Mayagoitia en La Granja VIP!

La Asamblea de La Granja VIP estuvo llena de emociones, sorpresas y encontronazos que llegaron a su punto máximo cuando a Lis Vega le tocó leer el poder del Huevo Dorado que su equipo ganó en el juego de la semana 6... ¡gracias a esta dinámica Kike Mayagoitia subió a la placa de nominados junto con Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori!

¿Cuál fue el poder del Huevo Dorado en la semana 6 de La Granja VIP?

Luego de la Asamblea de este miércoles 19 de noviembre en la que Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori fueron el peón y el granjero con más nominaciones, Adal Ramones convocó a Lis Vega para que subiera a leer el poder del Huevo Dorado, primero para ella misma y después en voz baja.

"Ahora vamos a conocer el poder del Huevo Dorado: Lis, como capitana del equipo te voy a pedir que subas y lo leas solo para ti", fueron las instrucciones de Adal Ramones; unos segundos después, Lis Vega recitó en medio de la sorpresa las instrucciones de la semana 6: "Elige a un quinto nominado".

Luego de unos instantes de reflexión, Lis Vega subió a la placa de nominados a Kike Mayagoitia porque, según sus palabras, quiso darle la oportunidad de competir con auténticos pesos pesados de La Granja VIP: "Es una persona que tiene un gran corazón, lo admiro muchísimo y sé que le gustaría competir con grandes como 'El Patrón' y como Sergio", expresó la vedette.

Kike Mayagoitia, por su parte, se mostró tranquilo con esta nominación directa: "Ya nos lo imaginábamos, ya lo veíamos venir, creo que el Huevo lejos de ser una bendición ha sido algo difícil para el que le toca, sobre todo porque se ha reducido cada vez más el grupo, pero lo acepto y vamos a jugar", declaró.

