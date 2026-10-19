La Granja VIP eliminado: Ver EN VIVO y GRATIS la sexta Gala de Eliminación; transmisión online para ver quién es el Granjero que sale de la competencia HOY, domingo 18 de octubre

Es oficial, este 18 de octubre se llevará a cabo la sexta Gala de Eliminación de La Granja VIP, por lo que en esta ocasión te presentamos la cobertura gratis, minuto a minuto y completamente en vivo de lo que se vivirá durante esta noche así como todas las sorpresas e información que se revele.

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La Granja VIP: LINK libre y gratuito para salvar a tu Granjero favorito

A través de tu voto podrás cambiar el destino de cada Granjero que se encuentre en riesgo, por lo que es fundamental que votes. Para acceder al apartado de votaciones solo deberás DAR CLICK AQUÍ y automáticamente estarás en el link de votaciones. Ahora bien, para acceder al mismo apartado desde nuestro sitio web, el proceso es muy sencillo, fácil y rápido, lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO deberás deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Tendrás 10 votos en total, mismos que puedes utilizar como más prefieras.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de duplicar sus votos a través de un sencillo paso el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.