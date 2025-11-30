¿La Bea peligra con Kim Shantal como aliada? La intrigante teoría que suena en La Granja VIP
Para granjeros como Sergio Mayer Mori, La Bea podría ser una de las víctimas de las jugadas sorpresivas de Kim
Alfredo Adame y hasta Sergio Mayer Mori consideraron que la ruptura del Team Cacaraqueo podría afectar a su integrante más carismática: ¡La Bea! y todo por las tácticas de Kim Shantal a la que ahora casi todos ven como una traidora, ¿La Granja VIP está a punto de perder a su talento más prometedor?
¿La Bea corre peligro si se sigue juntando con Kim Shantal?
Las tensiones entre Kim Shantal y Alfredo Adame luego de la doble traición de este viernes llegaron a su punto máximo en las últimas horas: la granjera fue vista como una persona en la que no se puede confiar para nada y que, además, podría arrastrar a alguien con tanto potencial como La Bea a la eliminación.
Sergio Mayer Mori fue uno de los granjeros que más sostuvo la teoría de que La Bea se está juntando con personas que no le convienen: "Te lo digo, tiene mucho potencial, pero esa unión con Kim la puede afectar, Kim es capaz de traicionar hasta a su abuelita", se quejó el joven con Fabiola Campomanes.
Mori puso como ejemplo el caso de una persona que se junta con pandilleros y que acaba siendo detenida a pesar de que no tuvo nada que ver con un crimen: para él, La Bea corre el mismo riesgo, y de hecho se encargó de decírselo en su cara.
"Tú tienes mucho potencial y por eso te recomiendo que juegues con el corazón: nomás te pido que cuides muy bien con quién te juntas, brillas mucho", le dijo Sergio a su compañera.
No es la primera vez que circula la teoría de que La Bea podría resultar afectada si continúa haciendo alianza con Kim Shantal, pero fue hasta este 29 de noviembre que cobró más fuerza... ¿hay que tener cuidado de la influencer o sólo se trata de una estrategia de Adame para librarse de ella?
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN