¿Se tambalea el Show de Freddy? Ausencias, ambiente pesado y “bajón” de La Bea en La Granja VIP

El Show de Freddy de este sábado 29 de noviembre tuvo un sabor diferente para La Granja VIP: las tensiones entre las celebridades llegaron a su punto máximo y eso acabó por explotar en la noche, cuando varios granjeros se negaron a participar en esta dinámica, ¿habrán castigado a Alfredo Adame con este rechazo?

¿Qué pasó con el Show de Freddy de La Granja VIP este sábado 29 de noviembre?

A pesar de que el Show de Freddy arrancó con mucho éxito desde la semana 1 de La Granja VIP, el proyecto comandado por Alfredo Adame comenzó a desinflarse con el paso de los días y ahora, definitivamente, Kim Shantal, Teo y "El Patrón" le dieron la espalda al actor ya que consideraron que quiere brillar a costa de sus compañeros.

Kim y "El Patrón" dejaron muy en claro que no participarían en la dinámica de este sábado ya que no es algo obligatorio; de hecho, Shantal aprovechó la oportunidad para hablar pestes del "Golden boy" ya que, según ella, primero la maltrató en el desayuno y ahora quería hacer show con ella.

"Adame nunca estuvo en las dinámicas de la semana pasada como la clase de yoga de Fabiola y el juego de las escondidas, él no participa en ninguna dinámica, entonces cómo vas a hu3v0 a pararte ahí a una dinámica que ni siquiera es divertida", tronó Kim.

Momentos antes La Bea le confesó a Teo en la suite del capataz que, aunque no se sentía con muchos ánimos debido a todas las tensiones de la semana, participaría en el Show de Freddy para contribuir a la unión del grupo, ya bastante dañada por los rumores, las traiciones y las estrategias.

Teo, por su parte, en un inicio estaba dispuesto a acompañar a La Bea pero de último minuto cambió de opinión y en lugar de eso se quedó a echar chisme en el tocador de La Granja VIP con "El Patrón" y Kim Shantal... ¡se habló de todo, hasta de la reducción del presupuesto que golpeó a todos donde más duele: en la comida!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: