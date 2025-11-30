“El Patrón” confirma sabotaje contra Teo en La Granja VIP, ¡lo del presupuesto sí fue planeado!

Alberto del Río "El Patrón" compartió un chisme de infarto con Teo y Kim Shantal en pleno tocador de La Granja VIP... ¡confirmó que la reducción del presupuesto al 60% fue una táctica para hacer ver mal al capataz y, de plano, castigar a todas las celebridades con menos alimentos!

¿Quién estuvo detrás de la reducción del presupuesto en La Granja VIP?

El Tío Pepe fue claro en su informe del viernes por la noche : aunque La Granja funciona cada vez mejor y los animalitos están muy bien cuidados, algunas anomalías como fallas en las instalaciones y el hecho de que los peones entraran a zonas prohibidas acabaron por hacerlo decretar una baja en la cantidad semanal de alimentos para todos.

La imagen de Teo como autoridad sí resultó muy golpeada por esta decisión, y aunque por unas horas las anomalías y el uso de zonas prohibidas resultó un enigma, pronto se supo que Sergio Mayer Mori estuvo detrás de todo esto , un rumor que "El Patrón" confirmó.

"A mí (Sergio) me dijo: 'No, mi legado es esto del 60%, yo le señalé al Tío Pepe las cositas esas de la coladera y el día de la guardia yo le dije a Fabiola que usara el baño de ahí', entonces pues fue Fabiola la que usó el baño", confió Del Río.

"No ahondé más, no me metí más pero sí le dije: 'Wey, eso no estuvo bien, todos nos rompimos el alma y no se vale, no respeto que haya pasado eso'. Fue un sabotaje", explicó el luchador.

¿Qué planea Sergio Mayer Mori con semejante Legado? El granjero está tan seguro de que no volverá a La Granja este domingo 30 de noviembre que se animó a dar este arriesgado golpe que dejó a sus compañeros con menos comida... ¿pero qué tal si regresa? ¡No te pierdas la Gala de mañana a las 08:00 de la noche en Azteca UNO!

