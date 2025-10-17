La Granja VIP | Eleazar se defiende y Manola duda de sus intenciones

En La Granja VIP, Eleazar Gómez aseguró que, aunque la convivencia se ha vuelto complicada, “nadie le hizo la barba”, dejando claro que su relación con los demás granjeros es genuina. Sin embargo, Manola Díez no parece tan convencida y confesó que no sabe qué pensar del actor: “Como buen actor, me confundió”, dijo entre risas y duda.