La Granja VIP | Eleazar sorprende al nominar a Sandra Itzel en La Granja VIP

La Asamblea de La Granja VIP estuvo más intensa que nunca. Luego de que Sandra Itzel abriera su corazón y mostrara su lado más sincero, Eleazar Gómez sorprendió a todos al nominarla, dejando en duda su lealtad dentro del juego. La reacción de los granjeros no se hizo esperar, pues muchos consideraron su decisión como una jugada inesperada y hasta injusta.