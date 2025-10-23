“Mentiroso, manipulador y falso": Kim Shantal EXPLOTA contra Eleazar en la Asamblea de La Granja VIP

Las cosas cada vez se ponen más ardientes dentro de La Granja VIP y esta noche en la Asamblea todo cambió para los granjeros, pues algunos que habían creado alianzas durante la semana, hoy rompieron todo lazo de amistad y compañerismo. Eleazar Gómez hizo una promesa a su “team” y no la cumplió, hecho que hizo explotar a Kim Shantal y arremetió en contra de él sin guardarse NADA.

Eleazar Gómez rompe su pacto de lealtad a su “team”

Durante la semana se organizó un equipo en La Granja VIP, donde 7 granjeros prometieron lealtad entre ellos; sin embargo Eleazar, rompió el pacto que hizo y eso no fue solo lo que molestó al resto de su grupo, sino que él fue con cada uno de ellos y les reiteró dicha fidelidad.

Eleazar se acercó con Sandra Itzel para tener una plática larga, donde le tendió el hombro, ya que ella ha sentido un constante rechazo por parte de las mujeres. Él le volvió a prometer personalmente que no la nominaría.

El día de hoy empezó muy tenso dentro de las instalaciones debido a que todos sabían que se llevaría a cabo la Asamblea; sin embargo, los granjeros que crearon alianzas estuvieron relativamente tranquilos.

Kim Shantal arremete contra Eleazar Gómez por nominar a Sandra Itzel

Hace unos momentos, durante la Asamblea pasó algo que nadie esperaba, pues Eleazar nominó cara a cara a Sandra Itzel, rompiendo el pacto y la promesa que le hizo, pero más que molestarle a ella, hizo explotar a otra granjera. Kim Shantal no se quedó callada y explotó en contra de Eleazar, le dijo que era un traidor, ya que rompió la lealtad que habían creado en equipo.

Kim fue contundente, le dijo fuerte y claro frente a todo que era un “Mentiroso, manipulador y falso”, la creadora de contenido también le comentó que él puede crear la estrategia que quiera, pero sin ser un mentiroso.

“Y ahora a ver quién lo va a salvar, porque ni al público le gusta la gente mentirosa, traicionera, doble cara, mentirosos, payasos. Y así se quede hasta el final del programa no va a ganar porque a la gente no le gusta la gente así".

Si pensábamos que todo quedaba ahí, no fue así, Kim se acercó con Fabiola Campomanes y le reveló que Eleazar estaba creando una estrategia para que ella saliera nominada, ya que él piensa que ella es la que tiene menos seguidores afuera.

