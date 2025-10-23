El Huevo Dorado: así funcionó el beneficio que salvó a Adame y SENTENCIÓ a otro en La Granja VIP

Lis Vega tuvo un inmenso poder en la palma de su mano que cambió el destino de Alfredo Adame en La Granja VIP : el “Golden boy” pudo ser el nominado de la semana, pero una jugarreta del Huevo Dorado sentenció a otra celebridad de La Granja VIP que pagó muy cara su estrategia.

¿Cuál fue el beneficio del Huevo Dorado para este 22 de octubre?

Luego de una infartante Asamblea en la que Sandra Itzel y Alfredo Adame quedaron por unos minutos en la placa de los nominados por 4 y 3 votos respectivamente, Lis Vega subió al podio para abrir el Huevo Dorado y leer en voz alta el beneficio de la semana:

“Dos votos menos a uno de los nominados por Asamblea”, leyó Lis Vega. Luego de unos segundos de reflexión, la cubana le dio el beneficio a Adame, quien quedó con un voto y salió del cuadro de nominados para sorpresa de todos... ¡quien entró a la zona de riesgo fue “El Patrón” con 2 votos!

Fue así que “El Patrón”, quien le dijo sin pelos en la lengua a Alfredo Adame que su hora había llegado, vio cómo en sólo un segundo su estrategia de intentar sacar al “Golden boy” se derrumbó... ¡ahora él es el nominado, y todo por el beneficio del Huevo Dorado!

Entre lágrimas, gritos y reclamos, el ambiente en La Granja VIP tras la Asamblea no podía estar más tenso... ¡las celebridades ni siquiera piensan en cenar algo, sólo hay un sabor amargo y mucho, pero mucho dolor tras las nominaciones cara a cara!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 1 0 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: