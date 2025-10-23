Entre lágrimas, Lis Vega le pide PERDÓN a “El Patrón” por afectarlo en La Granja VIP: revive el momento

Lis Vega protagonizó uno de los momentos más conmovedores al interior de La Granja VIP cuando, en medio del llanto, le pidió perdón a “El Patrón” por la jugada que lo colocó entre los nominados de la semana... ¡el dolor se hizo presente en medio de la ola de reproches contra Eleazar Gómez!

¿Qué le dijo Lis Vega a “El Patrón” tras colocarlo en la zona de riesgo con su estrategia?

En medio del auténtico infierno que se desató en la casona de La Granja VIP tras La Asamblea de este miércoles , Lis Vega tuvo una emotiva charla con “El Patrón” en la que le expresó su temor a ser considerada una persona falsa y rencorosa a pesar de que ella no es así.

Alberto del Río, quien por unos segundos experimentó el gusto de ver nominado a su rival Alfredo Adame, se mostró comprensivo con su compañera y le recordó que se trata de una competencia:

“Es tu sentir, hiciste lo que en su momento sentiste era lo mejor para el grupo, para La Granja, para ti (…) seguimos siendo lo mismo, te lo juro, entre mis 5, mis 6 personas favoritas estás tú por auténtica, yo veo la hipocresía por otros lados”, explicó.

Lis Vega, quien quedó visiblemente afectada por su confrontación con Sandra Itzel en plena Asamblea, dejó que sus sentimientos explotaran de la forma más intensa ante uno de los nominados de la semana: “Me siento tan mal por lo que acabo de hacer... yo no odio a nadie, yo no odio a nadie, eso es imposible, yo no te quise aventar”, reconoció.

“Mira, Lis, de verdad, desde el fondo de mi corazón te juro que no tengo ninguna pizca de enojo o rencor hacia ti”, reiteró “El Patrón”... ¡lamentablemente, Lis Vega no pudo superar las palabras de Sandra Itzel, quien la tachó como una persona “llena de odio”!

¿Cómo amanecerán nuestros granjeros mañana jueves luego de estos encontronazos? ¡No te pierdas un solo minuto de la transmisión 24/7 para averiguarlo, sobre todo porque “El Patrón” aún tiene la esperanza de salvarse!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca, así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: