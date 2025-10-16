La Granja VIP: EN VIVO HOY 16 de octubre de 2025. ¡Hoy es jueves de La Salvación!
Los granjeros todavía están lidiando con los resultados de La Asamblea, pero hoy se acumulará incluso más la tensión con La Salvación. ¿Quién logrará librarse de la nominación?
Los nominados comienzan a pedir apoyo a su respectivo fandom y los “grupitos” se van definiendo poco a poco en La Granja VIP. Estamos a unas horas de que comience La Salvación. ¿Ya estás votando por tu nominado favorito? Aquí te explicamos cómo.
La Granja Vip EN VIVO
La Bea le cuenta al Tío Pepe sobre su nominación
Mientras hacía sus labores matutinas, La Bea platicó con el Tío Pepe sobre su nominación de anoche; no está segura de que la gente esté votando por ella y pide apoyo. El Mayoral le da ánimos y la comediante bautiza “oficialmente” al “Equipo Peón”.
Arrancamos el día de manera fit
Fabiola Campomanes imparte una clase de yoga al exterior para los granjeros. Entre los participantes están El Patrón (de nuevo, entre los primeros en levantarse), Lis Vega y Eleazar Gómez. Mientras tanto, los Peones se ponen en acción con la recolección de huevos y la ordeña de vacas.