¡El Capi Pérez se declara Team La Bea! Pide apoyo para que no salga de La Granja VIP

El pasado miércoles 15 de octubre tuvimos la primera Asamblea de La Granja VIP, donde cada uno de los 16 granjeros tuvieron la oportunidad de dar sus votos de nominación CARA A CARA, y así pudimos descubrir a los primeros nominados de La Granja: César Doroteo, Alfredo Adame (quiénes ya estaban nominados), Eleazar Gómez y La Bea, y con esta última granjera nominada las redes sociales han explotado.

Entre las reacciones que más destacan se encuentra la de El Capi Pérez, conductor de Venga la Alegría y La Resolana, y comediante quien ha tenido una cercana relación con La Bea, a quien de hecho ya le había demostrado su apoyo hace unos días, diciendo que era “su gallo":

Mi gallo 🫡 https://t.co/9BbV23ivbd — El CAPI Pérez (@elcapiperez) October 14, 2025

Y es que algo que no se puede negar es que La Bea desde el día uno comenzó a ganarse a los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a hacer memes o videos de ella dentro de La Granja VIP, destacando comentarios como: “Ay, mi reina. Si supieras que desde el minuto uno dentro de la granja varios te agarramos y ya no te soltamos."Con La Bea NO” o “La Bea ha dado contenido desde el día uno, mientras el otro grupito de machos nye son super muebles”.

Recordemos rápidamente que las razones de quienes nominaron a La Bea casi todas coincidían en que casi no había hablado con ellos y como no la conocían, decidían nominarla, algo que a muchos no les pareció, incluido al Capi, quien rápidamente publicó en X: “La Bea no convive con ellos porque está demasiado ocupada haciendo el mejor contenido de #LaGranjaVIP”

La Bea no convive con ellos porque está demasiado ocupada haciendo el mejor contenido de #LaGranjaVIP — El CAPI Pérez (@elcapiperez) October 16, 2025

¿Cuál es la relación entre El Capi Pérez y La Bea?

El Capi Pérez y La Bea han convivido dentro del ámbito de la comedia, sobre todo en el mundo del stand up, y La Bea ha sido invitada en diferentes ocasiones a participar en el programa La Resolana.