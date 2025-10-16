¿Qué es La Salvación? Hoy TODO PUEDE CAMBIAR con los NOMINADOS de La Granja VIP

En el primer miércoles de La Asamblea, la dinámica de La Granja VIP se sacudió y las redes sociales se invadieron de apoyo para los actuales nominados: César Doroteo, Alfredo Adame, La Bea y Eleazar Gómez. Y, aunque ya puedes votar por tus favoritos, todavía quedan un par de dinámicas que pueden cambiarlo todo. Para empezar, hoy se realizará La Salvación.

Qué es La Salvación y cómo cambiará las nominaciones en La Granja VIP

Esta noche de jueves, los cuatro nominados de La Granja VIP se enfrentarán en la competencia de La Salvación. El granjero que gane este juego automáticamente quedará a salvo. En otras palabras, la lista de nominados hoy perderá a un granjero o granjera.

Sin embargo, existe otra ventaja adicional que podría cambiarlo todo: quien gane La Salvación este jueves, también obtiene el beneficio de La Traición. Mañana podrá elegir a otro de los nominados actuales para cambiarlo por otro granjero, quien quedará nominado automáticamente.

Dónde y a qué hora ver La Salvación

La cmpetencia de La Salvación se llevará a cabo cada jueves a las 9:00 P.M., totalmente en vivo. Puedes seguir el juego por la señal de Azteca UNO, en Disney+ y en el sitio web oficial de Azteca UNO.

Cada viernes, se realizará La Traición, también a las 9:00 P.M.

Sin embargo, las votaciones ya están abiertas para que salves a tu granjera o granjero favorito.

