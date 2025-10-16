¿A quién se la dedicó? Sergio Mayer Mori interpreta una canción en La Granja VIP: VIDEO

Todos los reflectores apuntan a Sergio Mayer Mori, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, quien está participando en La Granja VIP, un reality show donde reconocidas celebridades son sometidas a experimentar la compleja vida rural, poniendo a prueba su resistencia física y mental.

Recientemente, la joven celebridad, sorprendió a todos con su talento en la música, interpretando una canción junto a una guitarra. Sin embargo, entre los internautas ha surgido la duda sobre a quién le dedicó la melodía. Para que sepas todos los detalles, te diremos lo que se sabe.

¿Qué canción cantó Sergio Mayer Mori?

Recientemente, Sergio Mayer Mori, mientras estaba junto a sus compañeros en La Granja VIP aprovechó el momento para tocar una canción en la habitación del Capataz, que se llama “Mala mía”, una melodía escrita por el joven, demostrando su gran talento en el mundo de la música.

Una melodía que habla sobre el desamor, donde habla de que tendrá que olvidar todo lo que vivió con su enamorada. Aunque la sigue queriendo, es una historia que ya terminó y él decide alejarse.

Antes de cantar la canción, el Sergio Mayer Mori explica que se inspiró en un romance que tuvo con una chica, con quien tuvo un noviazgo complejo, puesto que él es muy romántico, mientras que ella se alejaba, hasta que un día esta persona decidió romper todo súbitamente. Explicando que todo ocurrió tiempo después del nacimiento de su hija con Natália Subtil.

¿Cómo puedo votar en La Granja VIP?

Es importante, que los usuarios no dejen pasar la oportunidad de votar por su favorito. El proceso es muy sencillo, y de esta manera permitirán que su celebridad favorita continúe en La Granja VIP. Para ello, solamente hay que hacer los siguientes pasos:

Entra a lagranja.tv/vota Selecciona la fotografía de tu celebridad favorita, tienes 10 votos por día para dárselos a otros participantes o solo a uno. Finalmente, da clic en “Enviar votos”

También puedes hacerlo desde la app de TV Azteca, siguiendo los mismos pasos. Solamente no olvides conectarte el miércoles por la noche, ya que las votaciones en tiempo real son muy importantes.