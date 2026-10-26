La HUELGA en el PEONATO inicia en La Granja VIP; Granjeros hablan sobre las afectaciones que se han hecho en el presupuesto semanal
¡Inicia la HUELGA! En La Granja VIP los Granjeros viven momentos intensos ante rebeliones de “La Resistencia"; esto fue lo que paso en el reality
Cada uno de los Granjeros dan su opinión sobre las acciones que han hecho los Peones en La Granja VIP, situaciones que han generado una importante baja en el presupuesto semanal, causando preocupación sobre la adquisición de comida, ya que el NUEVO CAPATAZ tendrá un compleja labor para administrar el dinero.