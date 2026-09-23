¡Emoción y admiración! Así elogió Jorge Salinas a Gael García y Ricky Martin tras coincidir en Hombre al Agua

Jorge Salinas regresó al cine de la mano de Gael García Bernal en Hombre al Agua, un reencuentro que ocurrió 26 años después de Amores Perros. En esta película también participa Ricky Martin, con quien Jorge coincidió en la premier de Venecia. ¿Cuál es el verdadero reto de la nueva película de Gael García Bernal? Esto contó Jorge Salinas.