¡Exclusiva! El abogado de AB Quintanilla revela detalles de la demanda millonaria contra Suzette, hermana de Selena
Además de revelar detalles del proceso legal contra Suzette, el abogado de AB Quintanilla reveló que planean en caso de ganar la demanda millonaria.
En exclusiva, el abogado de AB Quintanilla, Jeff Lerman, aclaró que la demanda que su cliente interpuso contra su hermana Suzette asciende a más de un millón de dólares y reveló detalles de este proceso legal. De acuerdo con el abogado, Suzette habría tomado el control total de la compañía que crearon para administrar las regalías y el patrimonio de su hermana Selena. ¿Qué haría AB Quintanilla en caso de ganar el pleito legal contra su hermana? Esto reveló el músico.