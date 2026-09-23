"¡Me siento responsable con mi colmena, que es México!”, Gael García Bernal presentó Hombre al Agua en la Cineteca Nacional

Gael García Bernal presentó en la Cineteca Nacional ‘Hombre al agua’, su tercera película como director. En la alfombra roja, el actor aseguró que dirigir le ha dado la oportunidad de mostrar a la comunidad latina desde una mirada distinta en la gran pantalla. Cabe mencionar que Gael García Bernal también se involucró en casting, reuniendo a talentos internacionales como Ricky Martin.