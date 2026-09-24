¿Acabó el amor? Kevyn Contreras “Bicolor” cuestiona a Julio Camejo sobre su romance con Manelyk en La Granja VIP
Julio Camejo respondió a Kevyn Contreras cómo ha sido su relación con Manelyk los últimos días en La Granja
El Granjero Kevyn Contreras “Bicolor” aprovechó para hablar con Julio Camejo y presguntarle sobre su relación con Manelyk ya que le dijo que últimamente notaba menos intensidad entre ellos, sin embargo Julio Camejo le mencionó que él siente que todo está igual y que se ha portado muy linda además de que lo inspira.