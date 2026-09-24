“Ya me dí cuenta": Julio Camejo tacha de mentirosa a Mónica y se sincera por la traición de Niurka en La Granja VIP

Tras quedar nominado por primera vez, Julio Camejo está muy molesto por la actitud de Mónica Escobedo, quien lo acusó de hacer cosas para molestarla, algo que asegura, nunca ha pasado y por lo que le parece increíble que mintiera de esa manera frente a los demás. También, el actor confesó que sigue conmovido porque Niurka lo traicionó en La Granja VIP y le reprochó cosas que no son verdad, pues él sí le era fiel a su amistad.