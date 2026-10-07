¿Harán formal su relación?; Kevyn Contreras “Bicolor” y “La Bebeshita” hablan de pasar Año Nuevo juntos, en La Granja VIP
La pareja que más ha generado controversia en La Granja VIP se encuentra haciendo planes para recibir juntos el 2027.
Este miércoles en La Granja VIP Kevyn Contreras “Bicolor”, “La Bebeshita” hablaron de planes a futuro ya que ambos mencionaron que podrían pasar juntos Año Nuevo. El comediante le dijo a la Granjera que él suele pasar dicha celebridad por su casa, lugar al que ella podría llegar para que ambos celebraran.