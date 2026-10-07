¿Harán formal su relación?; Kevyn Contreras “Bicolor” y “La Bebeshita” hablan de pasar Año Nuevo juntos, en La Granja VIP

Este miércoles en La Granja VIP Kevyn Contreras “Bicolor”, “La Bebeshita” hablaron de planes a futuro ya que ambos mencionaron que podrían pasar juntos Año Nuevo. El comediante le dijo a la Granjera que él suele pasar dicha celebridad por su casa, lugar al que ella podría llegar para que ambos celebraran.