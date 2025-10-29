Kim Shantal ya preparó su jugada para la Asamblea de La Granja VIP, ¿aún no supera a Eleazar Gómez?

Todo apunta a que entre Kim Shantal y Eleazar Gómez todavía quedan muchas asperezas por limar en La Granja VIP: a una semana de que la influencer confrontó al cantante y le dijo de todo, aún hay mucho rencor y ella está lista para sacarlo en este nuevo Miércoles de Asamblea donde... ¡lloverán nominaciones!

¿Qué planea hacer Kim Shantal en la Asamblea de este 29 de octubre?

En una charla muy íntima con Sergio Mayer Mori a las afueras de la casona de La Granja VIP, Kim Shantal le confió a su compañero que ella no va a nominar a Manola Díez como la mayoría piensa hacerlo, sino que le dará su voto a Eleazar Gómez aunque eso le genere críticas.

Para Kim, ser auténtica en La Granja VIP es muy importante y por eso ya tiene preparado todo el discurso que le dará a Eleazar Gómez al momento de tenerlo frente a ella:

"Siento que es muy rudo, pero le voy a decir algo así: 'Quisiera decir que lo que hiciste me dolió, pero no, lo esperaba completamente de ti. Todos los días he tratado de cambiar la perspectiva que tenía sobre ti pero solamente confirmé que ibas a ser una piedrita en el zapato en este juego. Eres malo en la convivencia ya que tratas de escalar entre mentiras y traiciones, eres malo en el juego porque todas tus actividades las dejas a medias, eres mal villano porque te la pasas tratando de dar lástima", explicó Kim.

Sergio Mayer Mori se quedó helado ante el discurso que su compañera ya tiene más que listo para este Miércoles de Asamblea, sobre todo porque Kim Shantal adelantó que le dirá a Eleazar Gómez que es una "mala persona" y que no confía para nada en él... ¡impactante!

En medio del clima tenso que dejó el intenso berrinche de Manola Díez por un simple café , se antoja que la Gala de este Miércoles sea simplemente electrizante y llena de confrontaciones intensas, ¡no te pierdas cada detalle de las Nominaciones cara a cara este 29 de octubre a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: