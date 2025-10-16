inklusion logo Sitio accesible
La vez que Lola Cortés terminó en Las Vegas por ERROR. Así lo contó en La Granja VIP

¡Miles de anécdotas en La Granja VIP! Lola Cortés contó a Manola cómo llegó por error a Las Vegas, cuando su destino era Los Ángeles.

Lola Cortés
