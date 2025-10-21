¿Le sufrió? ¡Lis Vega tomó su primer baño como Peón en La Granja VIP! Esta semana, por votos, se decidió que Lis Vega es uno de los Peones de La Granja VIP y así fue el momento. ¡Con agua fría y sin comodidades! Publicado: 21/10/2025 | 🕑 13:38La Granja VIP 24/7 Compartir Copiar enlace La Granja VIP Lis Vega ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Hermanos con casi 100 años se encuentran después de una vida sin verse; así se vivió el tierno momento Al Extremo México tendría un nuevo billete de 2,000 pesos y el de 20 podría desaparecer: lo que se sabe Azteca Uno Especiales Esto significa olvidar el nombre de alguien, según la psicología Azteca Uno Especiales Así lucirán las playas de Quintana Roo en 50 años, según la IA Azteca Uno Especiales Este sartén se debe curar con aceite de cocina antes de usarlo para que no se te pegue nada Azteca Uno Especiales Sergio y Omahi CONFABULAN en La Granja VIP a espaldas de sus aliados La Granja VIP Ver más