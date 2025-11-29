Lis Vega critica falta de transparencia en las estrategias de La Granja VIP: "¿En qué momento?”

Lis Vega se unió a las quejas de Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori en el sentido de que no hay ni transparencia ni fidelidad en La Granja VIP... ¡ella ni siquiera se enteró de la estrategia que la llevó a la placa de nominados de la semana 7!

¿Por qué Lis Vega está molesta con las estrategias en La Granja VIP?

Definitivamente, esta no fue la semana de Lis Vega: fue nominada y, además, La Bea bloqueó su derecho a participar en el Duelo de Salvación, lo que la dejó sólo con 2 opciones: ser beneficiada en la Traición de este viernes o depender de los votos de su fandom.

Al respecto, Lis Vega se mostró muy decepcionada por las recientes actitudes de sus compañeros ya que, según ella, todos elaboraron una estrategia en la que se vio involucrada... ¡pero nadie le dijo nada!

"Conmigo nadie habló para llevarme hasta el domingo: nadie se me acercó, y se platican, entre todos se platican... ¿y en qué momento me dijeron 'oye, te voy a mandar para el domingo'?, todo eso que se habla a mí nadie me ha invitado", se quejó Lis Vega en la sala de La Granja VIP.

Para la cubana, lo más doloroso no es la nominación, sino el hecho de que todo se hubiera planeado de una forma que ella calificó como incongruente.

"¿Cuál es la transparencia de la que tú me estás hablando a mí? ¿Qué es lo que tanto alegan, de qué lealtad me hablan?", declaró Vega.

La vedette dejó claro que ni los giros inesperados, las traiciones o las especulaciones cambiarán lo que ella es en realidad, pero sí aceptó que la actitud de sus compañeros no le agradó para nada... ¿crees que salga eliminada como parte de la estrategia o no?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: