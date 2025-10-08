Lis Vega confiesa en divertido trend que quiere ser la compañera ideal en La Granja VIP
Con su carisma y encanto, Lis Vega revela en exclusiva que busca ser la granjera que todos quieran tener a su lado.
En un divertido trend que ya está dando de qué hablar, Lis Vega nos regaló una exclusiva llena de sinceridad y buena vibra. La actriz y bailarina confesó que dentro de La Granja VIP su meta es ser “la compañera que todos quieren”, mostrando que detrás de su fuerza y sensualidad hay una mujer empática, alegre y dispuesta a dar lo mejor de sí.
