Lis Vega confiesa en divertido trend que quiere ser la compañera ideal en La Granja VIP

En un divertido trend que ya está dando de qué hablar, Lis Vega nos regaló una exclusiva llena de sinceridad y buena vibra. La actriz y bailarina confesó que dentro de La Granja VIP su meta es ser “la compañera que todos quieren”, mostrando que detrás de su fuerza y sensualidad hay una mujer empática, alegre y dispuesta a dar lo mejor de sí.