La Granja VIP TikTok | El Mayoral felicita a los tiktokers y los reconoce oficialmente como granjeros

Tras enseñarles algunas de las labores básicas de La Granja VIP y realizar un encuentro con los animales, El Tío Pepe felicita a los creadores de contenido por convertirse en granjeros. Para hacer oficial su reconocimiento, les entregó sus sombreros.

El Tío Pepe funge como El Mayoral, una figura indispensable en La Granja VIP. Él es experto en las labores del campo y calificará el trabajo del Capataz.

