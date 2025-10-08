La Granja VIP TikTok | Antonio Betancourt habla de cuando lo funaron por decir que a Kenia Os “se le subió”
Antonio Betancourt responde cómo vivió haber sido funado por las “keninis” a nivel internacional, en la transmisión en vivo de La Granja VIP en TikTok.
Mientras conviven dentro de La Granja VIP, los 15 tiktokers que entraron a vivir la experiencia del reality show chismean a gusto. Antonio Betancourt habló de su funa internacional a mano de las “keninis”, luego de contar su mala experiencia con Kenia Os.
